Kā saka Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, sabiedrības līdzlemta budžetēšana ir veids, kā iedzīvotājiem sniegt iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā par novadā realizējamiem projektiem: "Mēs vēlamies būt atvērta pašvaldība, kas uzklausa savus iedzīvotājus un sniedz iespēju iedzīvotāju idejas realizēt. Manuprāt, šis sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkurss ir likumsakarīgs solis iepriekšējos gados uzsāktam dialogam ar iedzīvotājiem. Šeit ar prieku uzklausīsim iedzīvotāju viedokli, jo tas ir būtisks – tieši mūsu novadnieki ir tie, kuri redz un novērtē attīstību, tāpēc šī viedokļa uzklausīšana, mūsuprāt, arī ir visvērtīgākā. Es ceru, ka nākotnē nonāksim pie tā, ka iedzīvotājs ar savu viedokli varēs palīdzēt pieņemt arī lēmumus par citām būtiskām plānotām investīcijām," norāda domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Projektu izvērtēšanas procesā tiks ņemti vairāki priekšnosacījumi. Kā viens no tiem ir projekta realizēšanas vieta. Idejai, kā rezultāti sniegtu labumu Lielvārdes novada iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, jābūt realizējamai Lielvārdes novada teritorijā. Tāpat konkursa nolikumā minēts, ka idejai jābūt saistītai ar novada infrastruktūras izveidošanu vai atjaunošanu, turklāt projekta idejas rezultātiem būs jābūt pieejamiem publiski.