Piektdiena, 29. janvāris, 2021 12:21

Lielvārdes novadā jauns sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkurss

Lielvārdes novadā jauns sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkurss
27.janvārī Lielvārdes novada dome apstiprināja sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkursa nolikumu. Šim konkursam 2021.gada budžetā atvēlēti 50 000 EUR, un tajā piedalīties varēs ikviena fiziska persona, kas dzīvo Lielvārdes novadā.
Vienai idejai var tikt atvēlēti 20 000 EUR, un, lai saņemtu līdzfinansējumu, līdz 26.februārim jāaizpilda pieteikuma veidlapa ar idejas aprakstu.
Idejas realizēšanas iespēju izvērtēs šim nolūkam izveidota vērtēšanas komisija, un par tālāk virzītajām idejām balsot varēs ikviens Lielvārdes novada iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Idejas ar augstāko iedzīvotāju vērtējumu tālāk īstenos Lielvārdes novada pašvaldība.

Kā saka Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, sabiedrības līdzlemta budžetēšana ir veids, kā iedzīvotājiem sniegt iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā par novadā realizējamiem projektiem: "Mēs vēlamies būt atvērta pašvaldība, kas uzklausa savus iedzīvotājus un sniedz iespēju iedzīvotāju idejas realizēt. Manuprāt, šis sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkurss ir likumsakarīgs solis iepriekšējos gados uzsāktam dialogam ar iedzīvotājiem. Šeit ar prieku uzklausīsim iedzīvotāju viedokli, jo tas ir būtisks – tieši mūsu novadnieki ir tie, kuri redz un novērtē attīstību, tāpēc šī viedokļa uzklausīšana, mūsuprāt, arī ir visvērtīgākā. Es ceru, ka nākotnē nonāksim pie tā, ka iedzīvotājs ar savu viedokli varēs palīdzēt pieņemt arī lēmumus par citām būtiskām plānotām investīcijām," norāda domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.

Projektu izvērtēšanas procesā tiks ņemti vairāki priekšnosacījumi. Kā viens no tiem ir projekta realizēšanas vieta. Idejai, kā rezultāti sniegtu labumu Lielvārdes novada iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, jābūt realizējamai Lielvārdes novada teritorijā. Tāpat konkursa nolikumā minēts, ka idejai jābūt saistītai ar novada infrastruktūras izveidošanu vai atjaunošanu, turklāt projekta idejas rezultātiem būs jābūt pieejamiem publiski.

