Zālāja pļaušana pilsētas teritorijā ir regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm un kūlas veidošanos; ciemos un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām - regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 30 cm un kūlas veidošanos.
Dzīvojamo ēku, sabiedrisko (publisko) ēku pagalmos, publiskajās teritorijās, ražošanas un citu uzņēmumu priekšpagalmos esošais zāliens, kas ir apstādījumu platība pilsētā un ciemos, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam, ir jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm. Zāliens ir jāpļauj arī īpašumam vai zemes gabalam pieguļošajā teritorijā – no pārvaldīšanā esoša īpašuma robežas līdz tuvākajai gājēju ietvei vai brauktuves malai, bet, ja nav gājēju ietves, ne vairāk kā 6 m platu joslu mērot no zemes gabala robežas, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.
Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Lielvārdes novada pašvaldības policija, un par to neievērošanu fiziskajām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu:
-fiziskajām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām;
-juridiskajām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 200 naudas soda vienībām;
Ar teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumiem var iepazīties 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 22. “Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”.