Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina vairākus nekustamos īpašumus šeit:
Uz starpgabala pirkšanu var pretendēt pirmpirkuma tiesīgās personas, tas ir, blakus esošo zemes gabalu īpašnieki, kuru īpašumiem ir vismaz viena kopēja robeža ar attiecīgo starpgabalu un kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Uz zemes zem būvēm pirkšanu var pretendēt pirmpirkuma tiesīgās personas, tas ir, uz zemes esošo būvju īpašnieki.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties sazinoties pa tālruni 65053370, e-pasts: .
Izsoles dalībnieku reģistrācija sazinoties pa tālruni 65053370, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021.gada 29.martam plkst.15.00.