Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus tādējādi nodrošinot dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā līdz ar to publicēšanu informatīvajā izdevumā "Lielvārdes novada ziņas". Sekojiet līdzi informācijai Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lielvārdes novada ziņas".