Pirmdiena, 8. marts, 2021 08:15

Lielvārdes novada pašvaldībā noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Lielvārdes novada pašvaldībā noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis
Atbilstoši likumam "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", 3.marta  domes ārkārtas sēdē nr. 5 pieņemts lēmums izdot saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus tādējādi nodrošinot dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā līdz ar to publicēšanu informatīvajā izdevumā "Lielvārdes novada ziņas". Sekojiet līdzi informācijai Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lielvārdes novada ziņas".

