Paldies talku organizatoriem Edgaram un viņa komandai pludmalē Ausekļa ielā pie Daugavas, Andreja Pumpura muzeja darbiniecēm Lielvārdes parkā, Lilijai Daugavas mala un tauvas josla pretī Lāčplēša ielai lauktehnikā, Rolandam Edgara kauliņa alejā, ostā Skolas ielas galā pie Daugavas, Rembates parkā pie Daugavas, Robertam Ķiršu un meža ielas rajonā, Intai Avotu ielā un tās apkārtnē aiz 8. mājas, Vallijai Avotu ielā pie grāvja un aiz 9.mājas, Hūbertam Andreja Pumpura ielā un Graužupītē, Kristīnei Saules un Parka ielās, Jurim Rembates parkā, Markam Zaļajā un Stacijas ielā, Mārim Ausekļa un Lāčplēša ielās, Anitai Spīdolas ielā, Saulcerītei Gaismas ielā, Dagnijai Cīruļu ielā, Dagnijai Cīruļu ielā, Vilnim Raiņa ielā 7c (talkos 1.maijā), kā arī SIA Lielvārdes Remte kolektīvam, kas talkoja Meža ielas grāvjos un mežos.
Pašvaldība saka lielu paldies talku pieteicējiem, koordinatoriem un viņu komandām par lielo atsaucību, veltīto laiku brīvdienā – arī tiem talciniekiem, kuri nepieteica talku, bet piedalījās un padarīja Lielvārdi tīrāku un zaļāku. Aicinām novadniekus cienīt talcinieku ieguldīto darbu un uzturēt apkārtējo vidi sakoptu arī ikdienā!
Piedāvājam apskatīt Lielās Talkas norisi arī fotogrāfijās šeit: