Ceturtdiena, 09.10.2025 15:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:39
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 26. aprīlis, 2021 08:56

Lielvārdes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem talkotājiem!

lielvarde.lv
Lielvārdes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem talkotājiem!
Pirmdiena, 26. aprīlis, 2021 08:56

Lielvārdes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem talkotājiem!

lielvarde.lv

Sestdien, 24. aprīlī, visā Latvijā tika organizēta Lielās talkas diena, kurā šogad Lielvārdes novadā piedalījās necerēti liels talkotāju skaits. Lielvārdes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem talkotājiem! Ar Jūsu palīdzību tika sakoptas vairāk kā 25 vietas Lielvārdes novadā un savākti atkritumi, lapas, šīferis, riepas un vecas mēbeles 30m3 apjomā.

Paldies talku organizatoriem Edgaram un viņa komandai pludmalē Ausekļa ielā pie Daugavas, Andreja Pumpura muzeja darbiniecēm Lielvārdes parkā, Lilijai Daugavas mala un tauvas josla pretī Lāčplēša ielai lauktehnikā, Rolandam Edgara kauliņa alejā, ostā Skolas ielas galā pie Daugavas, Rembates parkā pie Daugavas, Robertam Ķiršu un meža ielas rajonā, Intai Avotu ielā un tās apkārtnē aiz 8. mājas, Vallijai Avotu ielā pie grāvja un aiz 9.mājas, Hūbertam Andreja Pumpura ielā un Graužupītē, Kristīnei Saules un Parka ielās, Jurim Rembates parkā, Markam Zaļajā un Stacijas ielā, Mārim Ausekļa un Lāčplēša ielās, Anitai Spīdolas ielā, Saulcerītei Gaismas ielā, Dagnijai Cīruļu ielā, Dagnijai Cīruļu ielā, Vilnim Raiņa ielā 7c (talkos 1.maijā), kā arī SIA Lielvārdes Remte kolektīvam, kas talkoja Meža ielas grāvjos un mežos.

Pašvaldība saka lielu paldies talku pieteicējiem, koordinatoriem un viņu komandām par lielo atsaucību, veltīto laiku brīvdienā – arī tiem talciniekiem, kuri nepieteica talku, bet piedalījās un padarīja Lielvārdi tīrāku un zaļāku. Aicinām novadniekus cienīt talcinieku ieguldīto darbu un uzturēt apkārtējo vidi sakoptu arī ikdienā!

Piedāvājam apskatīt Lielās Talkas norisi arī fotogrāfijās šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?