Sākot ar 2021. gada 7.aprīli, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Jumpravas pagasta pārvalde , Lēdmanes pagasta pārvalde, Lielvārdes novada bāriņtiesa un Lielvārdes novada sociālais dienests klientiem pakalpojumus turpinās nodrošināt attālināti. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti (tai skaitā izmantojot videokonferenci) vai pakalpojuma saņemšana ir saistīta ar objektīvu steidzamību, pakalpojumu klātienē var saņemt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

Konsultācijas vai uzziņas pakalpojuma saņemšanai var veikt, zvanot vai rakstot uz:
Lielvārdes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālr. 65053370, bezmaksas tālr. 80702030, mob. tālr. 29470445, vai e- pastu: ;
-Lielvārdes novada sociālā dienesta tālr. 65053558, mob. tālr. 26410906, vai e- pastu: vai ;
-Lielvārdes novada bāriņtiesas tālr. 65053838, mob. tālr. 20221970, vai e- pastu:
-Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus var saņemt, piesakoties pa tālr. 65054700 vai rakstot uz e-pastu
Lai saņemtu attālinātu speciālista konsultāciju, lūdzam zvanīt uz Jums nepieciešamās nozares speciālista tālruņa numuru vai rakstīt uz elektronisko pastu, kontaktus skatīt Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā: www.lielvarde.lv, sadaļā kontakti.

Pašvaldībai adresētus, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus iespējams iesniegt e pastā vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu var ievietot pasta kastītē, kas atrodas pie darbinieku ieejas (no auto stāvlaukuma puses) Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Informējam, ka 2021. gada 1.un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš “31.marts” un “17.maijs” ir pagarināts līdz 16.augustam. Soda nauda par šo periodu netiks piemērota.

Lielvārdes novada pašvaldības kases – slēgtas līdz 2021.gada 5.maijam! Lūdzam pakalpojumu apmaksai izmantot elektronisko norēķinu veidus!

