11.maijā, tika veikti 29. aprīļa rīkojuma "Par darba organizāciju pašvaldības administrācijā, sociālajā dienestā un bāriņtiesā Covid-19 infekcijas ierobežošanas nodrošināšanai" grozījumi, nosakot pilnīgu attālināta darba procesa veikšanu ilgākam periodam - līdz 28.maijam (ieskaitot). Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Lielvārdes novada bāriņtiesa, Lielvārdes novada sociālais dienests un Būvvalde klientiem pakalpojumus nodrošinās tikai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tai skaitā videokonferenci platformā "Zoom".
Konsultācijas vai uzziņas pakalpojuma saņemšanai var veikt zvanot vai rakstot uz:
-Lielvārdes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālruni 29470445, e- pasts: ;
-Lielvārdes novada sociālā dienesta tālr. 65053558, mob. tālr. 26410906, vai e- pastu: vai ;
-Lielvārdes novada bāriņtiesas tālr. 65053838, mob. tālr. 20221970, vai e- pastu: Plašāku informāciju skatīt šeit;
-Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus nesniegs. Konsultācijas
varēs saņemt pa tālr. 65054700 vai rakstot uz e-pastu: . Laikā no 10. līdz 24. maijam iedzīvotājus aicinām griezties tuvākajās Dzimtsarakstu nodaļās, Ogrē, Ķegumā vai Skrīveros;
-Būvvaldes tālr. 65053336, 29113657, e-pastu: . Dokumentus jāiesniedz elektroniski caur Klientu apkalpošanas nodaļu, ar būvniecības lietām saistītus iesniegumus un būvprojektus, izmantojot bis.gov.lv.
Lai saņemtu attālinātu speciālista konsultāciju, lūdzam zvanīt uz Jums nepieciešamās nozares speciālista tālruņa numuru vai rakstīt uz elektronisko pastu, kontaktus skatīt Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā: www.lielvarde.lv sadaļā kontakti.
Pašvaldībai adresētus, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus iespējams iesniegt izmantojot e-pasta adresi: vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu var ievietot pasta kastītē, kas atrodas pie darbinieku ieejas (no auto stāvlaukuma puses) Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
Lielvārdes novada pašvaldības kases – slēgtas, tāpēc lūdzam pakalpojumu apmaksai izmantot elektronisko norēķinu veidus!
Atsevišķu pakalpojumu sniegšana var aizkavēties, tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt saprotošus! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!