Ceturtdiena, 09.10.2025 15:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:40
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 30. aprīlis, 2021 07:10

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darba laiks maija svētkos

lielvarde.lv
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darba laiks maija svētkos
Piektdiena, 30. aprīlis, 2021 07:10

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darba laiks maija svētkos

lielvarde.lv

Saskaņā ar ​Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 354 "Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā" darba diena š.g. 3. maijā tiek pārcelta uz sestdienu, t.i. š.g. 8. maiju.

Līdz ar to ir noteikts sekojošs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darba laiks maija svētkos:


-30. aprīlī no plkst. 8:00 līdz 13:00;
​-No 1. līdz 4. maijam brīvs;
-5., 6., 7. maijā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00;
-8. maijā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 15:00.


Priecīgus svētkus!



Atgādinām, ka Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Jumpravas un Lēdmanes pagasta pārvaldes no 2021. gada 7.aprīļa pakalpojumus turpina sniegt attālināti, vairāk informācijas šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?