Līdz ar to ir noteikts sekojošs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darba laiks maija svētkos:
-30. aprīlī no plkst. 8:00 līdz 13:00;
-No 1. līdz 4. maijam brīvs;
-5., 6., 7. maijā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00;
-8. maijā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 15:00.
Priecīgus svētkus!
Atgādinām, ka Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Jumpravas un Lēdmanes pagasta pārvaldes no 2021. gada 7.aprīļa pakalpojumus turpina sniegt attālināti, vairāk informācijas šeit: