Lai varētu laikus ieplānot tikšanos un saskaņot precīzu sarunas laiku, interesentus lūdzam sazināties ar pašvaldības administrāciju 5 darba dienas pirms tikšanās. Vienlaikus, lai saruna būtu pēc iespējas produktīva, aicinām iesūtīt pārrunājamās tēmas.
Jumpravas pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties pie pārvaldes vadītāja vai sekretāres:
Vadītājs Aivars Samsons, tel. nr. 65020952 vai 28656372, e-pasts .
Sekretāre Iveta Zālīte, tel. nr. 65057472, e-pasts .
Lēdmanes pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties pie pārvaldes vadītāja vai sekretāres:
Vadītājs Dzintars Laganovskis, tel. nr. 28352769, e-pasts .
Sekretāre Egija Puriņa, tel. nr. 65058733, e-pasts .
Lielvārdes un Lielvārdes pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties, rakstot uz"> vai zvanot uz telefona numuru 65053370.