Otrdiena, 19. janvāris, 2021

Lielvārdes novada pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem 2021. gadā

Lielvārdes novada pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem 2021. gadā
Arī 2021. gadā Lielvārdes novada pašvaldības vadība (domes priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un izpilddirektore) turpinās tikties ar Lielvārdes, kā arīJumpravas, Lēdmanes un Lielvārdes pagastu iedzīvotājiem. 
Ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 pandēmijas mazināšanai, tikšanās uz nenoteiktu laiku pārceltas uz virtuālo vidi (platformā Zoom). Gadījumos, kad iedzīvotājam nav pieejama tiešsaistes vide,aicinām sazināties ar pašvaldību, rakstot vai zvanot uz zemāk redzamajiem telefona numuriem, lai vienotos par piemērotāko saziņas veidu ar pašvaldības vadību. 

Lai varētu laikus ieplānot tikšanos un saskaņot precīzu sarunas laiku, interesentus lūdzam sazināties ar pašvaldības administrāciju 5 darba dienas pirms tikšanās. Vienlaikus, lai saruna būtu pēc iespējas produktīva, aicinām iesūtīt pārrunājamās tēmas.

Jumpravas pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties pie pārvaldes vadītāja vai sekretāres:

Vadītājs Aivars Samsons, tel. nr. 65020952 vai 28656372, e-pasts .

Sekretāre Iveta Zālīte, tel. nr. 65057472, e-pasts .

Lēdmanes pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties pie pārvaldes vadītāja vai sekretāres:

Vadītājs Dzintars Laganovskis, tel. nr. 28352769, e-pasts .

Sekretāre Egija Puriņa, tel. nr. 65058733, e-pasts .

Lielvārdes un Lielvārdes pagasta iedzīvotājus aicinām pieteikties, rakstot uz">  vai zvanot uz telefona numuru 65053370.

