Desmit projekta ideju pieteikumos piedāvāts uzlabot satiksmes drošību, bet piecos uzstādīt papildus apgaismojumu publiskajās teritorijās. Tāpat iedzīvotāji vēlas sakārtot arī atkritumu apsaimniekošanu un komunikāciju tīklus. Bet viens projekts ir sociāli nozīmīgs, paredzot sniegt atbalstu grūtības nonākušiem iedzīvotājiem.
Lielākā daļa projektu ideju paredzēts realizēt Lielvārdes pilsētā (39), bet piecus Lēdmanes pagastā un pa četriem Jumpravas un Lielvārdes pagastos.
Iesniegtās projektu idejas tiks izvērtētas vai tās ir iespējams realizēt noteiktajā termiņā, budžetā un teritorijā un atbilstošās idejas nodos balsošanai Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
Balsošanu paredzēts sākt 26.martā un projektu idejas, kuras iegūs vislielāko balsu skaitu, atbilstoši plānotajam budžetam pašvaldība realizēs līdz šī gada beigām.
Iesniegto projektu ideju darbības joma:
-Tūrisms un brīvais laiks – 13 pieteikumi
-Aktīvā atpūta – 12 pieteikumi
-Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi – 10 pieteikumi
-Parku un pastaigu taku attīstība – 5 pieteikumi
-Apgaismojuma ierīkošana – 5 pieteikumi
-Atkritumu apsaimniekošana 4 pieteikumi
-Komunikāciju tīkli attīstība – 2 pieteikumi
-Sociālā darbība – 1 pieteikums
Projekta ideju īstenošanas vieta:
-39 Lielvārdes pilsēta
-5 Lēdmanes pagasts
-4 Jumpravas pagasts
-4 Lielvārdes pagasts
Informāciju sagatavoja Indra Leja, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja