Līdz 19. aprīlim Lielvārdes novada iedzīvotājiem, bija iespēja 8 nominācijām izvirzīt labākos sportistus, sporta darba entuziastus, trenerus un sporta pasākumus, kurus pēc tam vērtēja žūrija.
Balvas sekojošās nominācijās saņēma:
"Gada sportists" - Matīss Gržibovskis,
"Gada sporta komanda"- Vieglatlētikas stafetes komanda (Raivis Vinogradovs, Ermanis Circins, Niklāvs Lipskis, Matīss Gržibovskis, Ronalds Šilovs),
"Gada treneris" - Iļja Nazarovs,
"Mūža ieguldījums sportā" - Vasilijs Šeļepjonoks ,
"Gada entuziasts sportā" - Kalvis Priede, Matīss Sniedze, Agris Pikšens,
"Tautas sporta Gada pasākums" – Biedrība "Visa veida kustība" par pasākumu "Vasaras festiņš"
"Gada tautas sportists/komanda" - Avotu Reprezent,
"Gada tehnisko sporta veidu sportists" - Emīls un Elmārs Tilaki.
Pateicības par ieguldīto darbu un dalību Lielvārdes sporta dzīvē saņēma arī Alise Gaiķe, Sindija Ertmane, Kristers Varusks, Basketbola komanda "Lielvārde", Kerola Ozola, Matīss
Sniedze, Raivis Vinogradovs, Ērmanis Circins, Niklāvs Lipskis un trenere trenere Iveta Puķīte.
"Šodien šeit ir vēsturisks brīdis, mēs pēdējo reizi Lielvārdes novadā atzīmējam savu Lielvārdes novada laureātu. Mēs jau nekur nepazudīsim, bet nākamajā gadā tas sauksies daudz skaļāk", Lielvārdes novada sporta centra direktors Ainars Puķītis, sveica Lielvārdes novada sportistus un norādīja, ka arī ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, pagājušā gadā izdevies sasniegt labus rezultātus sportā un Lielvārdei ir ar ko lepoties.
Balvas sportistiem pasniedza gan ar sporta nozari saistīti Lielvārdieši, gan arī tie, kas sportistus konkrētām nominācijām bija pieteikuši. Ceremonijas laikā balvu saņēmēji draudzīgi tērzējot ar balvu pasniedzējiem atklāja interesantus faktus par aizvadītā gada gaitām sportā, dalījās ar nākotnes plāniem un pateicās treneriem un tiem, kas iedvesmojuši panākumu gūšanai.