Tomēr, situācijai uzlabojoties un saslimstības rādītājiem Lielvārdes novadā krītoties, tiks izvērtēta iespēja novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klasēs mācības organizēt klātienē. Viens no galvenajiem aspektiem, apsverot iespēju mācības organizēt klātienē, būtu ik nedēļas trešdienā konstatētais 14 dienu kumulatīvais Covid -19 gadījumu skaits (ne vairāk kā 220 uz 100 000 iedzīvotājiem). Tāpat tiktu ņemti vērā katras izglītības iestādes vadītāju priekšlikumi un ik nedēļas nodarbināto testēšanas rezultāti.
Izvērtējot saslimstības rādītājus, Slimību profilakses un kontroles centrs būs tiesīgs noteikt tās pašvaldības, kuru administratīvajās teritorijās esošo izglītības iestāžu 1.-4. klasēs var tikt īstenots klātienes mācību process. Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē klātienes mācību atsākšanai drošo pilsētu vai novadu saraksts tiks publicēts katru trešdienu.
Par lēmumu atsākt mācības klātienē tiks informētas izglītības iestādes, skolēni un viņu vecāki.
Informāciju sagatavoja Maruta Petunova,Komunikacijas un tūrisma nodaļas vadītāja