Trešdiena, 24. februāris, 2021 12:54

Lielvārdes novadā vakcināciju pret Covid-19 var veikt piecās ģimenes ārstu praksēs

Lielvārdes novadā vakcināciju pret Covid-19 var veikt piecās ģimenes ārstu praksēs
Veselības ministrija aicina visus iedzīvotājus, kas ir vecumā virs 70 gadiem un kas vēlas vakcinēties pret Covid-19, bet nav vēl pieteikušies savai vakcīnai vietnē www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, jau tagad sazināties ar savu ģimenes ārstu.
Ja ģimenes ārsts ir arī vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs, tad ģimenes ārsts veiks reģistrēšanu vakcīnai, kā arī vakcinācijas process pēc ģimenes ārsta uzaicinājuma notiks tur pat – ģimenes ārsta praksē.

Ja ģimenes ārsts nav vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs, lai vakcinētos pret Covid - 19, jāpiesakās kādā no zemāk minētajām ģimenes ārstu praksēm, izņemot Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta praksi, kas vakcināciju veic tikai savas ģimenes ārsta prakses pacientiem.

Vakcināciju pret Covid -19 veic šādās ģimenes ārstu praksēs:

Lielvārdes poliklīnikā, Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā:

-Annas Kauliņas ģimenes ārsta prakse, tālrunis 65054230:
-Līgas Rancānes ģimenes ārsta prakse, tālrunis 22322485;
-Roberta Šmita ģimenes ārsta prakse, tālruņi: 65071813, 29152701.

Jumpravas doktorātā, Ceriņu ielā 2a, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā:

-Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta prakse, tālrunis 65057474;


Lēdmanes doktorātā, "Jaunšinkas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā:

-Inetas Pokules ģimenes ārsta prakse, tālrunis 65058667.


Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga un pilnībā valsts apmaksāta. Tai pat laikā maksimāli ātri vakcinējot vairumu sabiedrības, ir pamats atgriezties ierastajā dzīves ritmā bez ievērojamiem ierobežojumiem, ņemot vērā pētījumos balstītu imunitātes veidošanos. Vakcinācijas kārtība tiek plānota pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.

Plašāka informācija par to, kā Latvijā notiek vakcinācija ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.gov.lv sadaļā "Vakcīnas pret Covid-19". Savukārt informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu – Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē sadaļā "Covid-19 ziņas".

Informāciju sagatavoja Anita Saka, Informācijas līdzekļu redaktore

