Lielvārdes pamatskola aicina pieteikties pretendentus šefpavāra un pavāra amatam

Lielvārdes pamatskola aicina pieteikties pretendentus šefpavāra un pavāra amatam

Lielvārdes pamatskola aicina pieteikties pretendentus šefpavāra amatam uz nenoteiktu laiku.Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;

Atalgojums – 849.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;

Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvedībā uz aploksnes norādot “Pieteikums šefpavāra amatam Lielvārdes pamatskolā”.

Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam (direktora vietnieks saimnieciskajā darbā).


Lielvārdes pamatskola aicina pieteikties pretendentus pavāra amatam uz noteiktu laiku
Darba vieta: Lielvārdes pamatskola;

Atalgojums – 552.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;

Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt elektroniski: vai pastu (adrese: Avotu iela 2, Lielvārde, LV-5071), vai nodot personīgi Lielvārdes pamatskolas lietvedībā uz aploksnes norādot “Pieteikums pavāra amatam Lielvārdes pamatskolā”.

Uzziņas pa tālruni 25733164 Aigaram Orupam (direktora vietnieks saimnieciskajā darbā).

