interešu izglītības skolotāja amatam (0,355 slodze) uz noteiktu laiku.
Atalgojums – 885.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
logopēda amatam (0,4 slodze) uz nenoteiktu laiku.
Atalgojums – 830.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
pirmsskolas izglītības pedagoga amatam
Atalgojums – 924.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
pirmsskolas izglītības mūzikas pedagoga amatam
Atalgojums – 924.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
pirmsskolas izglītības mūzikas pedagoga amatam (0,6 slodze) uz nenoteiktu laiku.
Atalgojums – 924.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
audio logopēda amatam (0,5 slodze) uz nenoteiktu laiku
Atalgojums – 830.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
pirmsskolas izglītības metodiķa amatam uz noteiktu laiku
Atalgojums – 950.00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas;
Pieteikumu vakancēm un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu l, darba vieta: Lielvārdes pamatskola;
Uzziņas pa tālruni 25666875.