Apbalvojuma saņēmēja Andra Alksne Lielvārdes pamatskolā strādā jau 25 gadus un nerimstoši rūpējusies par kolēģu un bērnu labsajūtu – ar savu profesionālo darbību viņa ne tikai devusi bērniem zināšanas un prasmes, bet arī mākslu mīlēt dzīvi. Skolotāja Andra Alksne saņēmusi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi, mērķtiecīgi organizējusi mācību procesu un nodrošinājusi labvēlīgu mācību vidi, izvēlējusies piemērotas mācību metožu un sadarbības formas, kas vērstas uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.
Skolotājai ir bagātīga pedagoģiskā pieredze – klases audzinātāja, sākumskolas mācību priekšmetu pasniedzēja, mūzikas skolotāja, radošo ideju ierosinātāja skolas pasākumiem. Daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošanu ikdienas darbā Andra demonstrējusi arī atklātajās stundās – ne tikai savas skolas kolēģiem, bet arī apkārtējo novadu skolotājiem. Skolas ietvaros, piedaloties “Skola 2030” pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, skolotāja izveidojusi kvalitatīvu atgādņu materiālu. Andra skolēniem nekad neliedz uzmundrinošu, atbalstošu vērtējumu par paveikto, kā arī radoši meklē risinājumu ikkatrā dzīves situācijā, uzklausot bērnus kā labos, tā grūtos brīžos. Šo gadu laikā Andra ikvienu skolēnu atbalstījusi, lolojusi un skolojusi kā pašas bērnu.
Māris Roga Lielvārdes pamatskolā kā fizikas, informātikas skolotājs strādā jau 25 gadus. Viņš pamatskolā ir izveidojis gan mūsdienīgus datorzinību kabinetus, gan vienotu sistēmu bibliotēkas darba pilnveidošanai. Tāpat, lai modernizētu un uzlabotu skolas pedagogu ikdienas darbu, Māris aktīvi apgūst un ievieš citus interaktīvus līdzekļus, kas mācību procesu padara vēl efektīvāku.
Viņam piemīt pedagoga talants – vienkāršā un saprotamā valodā pasniegt sarežģītas lietas. Skolotāja audzēkņu vidū ir skolēni – rajona olimpiāžu uzvarētāji, gan pieaugušie, kuri vēlas apgūt datorprasmes. Māris ir sistematizējis un izstrādājis dažādus datorzinību mācību materiālus. Īpaši nozīmīgi tas bija laikā, kad nebija pieejama nekāda datorzinību mācību literatūra. Skolotājs ilgus gadus ne tikai mācīja skolēnus, bet arī rīkoja dažādus kolēģu pieredzes apmaiņas seminārus.