Tiek novērots, ka ik pa laikam bezsaimnieka kaķu kolonijās parādās jauni kaķi, kuri tur visdrīzāk nonākuši cilvēku neapzinīgās rīcības rezultātā, proti, kaķa saimnieks atteicies no dzīvnieka un to vienkārši atstājis uz ielas, tādēļ Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policija atgādina, ka cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem ir aizliegta. Lai garantētu cietsirdīgās izturēšanās aizlieguma ievērošanu kaķu īpašniekiem saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, ir noteikti tādi turēšanas pienākumi kā:
-kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja kaķis ir sterilizēts;
-kaķim nodrošina vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni un pilnvērtīgu barību;
-ja kaķi tur slēgtā telpā, tam nodrošina: kaķa tualeti, kontaktēšanos ar cilvēku vismaz reizi divās dienās un uzturēšanās platību, kas nav mazāka par pieciem kvadrātmetriem, ja kaķis ir vecāks par sešiem mēnešiem.
Papildus jau minētajam, kaķu īpašniekiem tiek izšķirti arī tādi pienākumi, kā nodrošināt, lai dzīvnieka smaka netraucē mājas vai apkārtnes iedzīvotājus, sameklēt kaķim citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama, vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā. Plašāk ar mājas (istabas) īpašām turēšanas prasībām un dzīvnieka īpašnieka pienākumiem var iepazīties Ministru kabineta 2006.gada 04.aprīļa noteikumos Nr. 266 ‘’Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai’’.
Ievērojot to, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums paredz dzīvnieku tiesību aizsardzību un noteiktas prasības dzīvnieku īpašniekiem, tad par šo tiesību un konkrēto prasību neievērošanas pārkāpumu Dzīvnieku aizsardzības likumā ir paredzēta arī atbildība, piemēram, saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā noteikto par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām.
Tādēļ, pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likumā nostiprināto, ka Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība, Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un atbildīgiem, rūpēties par dzīvniekiem. Neveicināsim cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un, pamanot kādu novārdzinātu, slimu, sakropļotu dzīvnieku, vai dzīvnieku, kurš atstāts bezpalīdzīgā stāvoklī bez pienācīgas aprūpes, ziņot par to Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policijai, zvanot uz dežūrtālruni 26538811, jo tikai līdzdarbojoties un sniedzot informāciju iespējams palīdzēt un garantēt dzīvnieku aizsardzību.