Neskatoties uz to, ka pandēmijas rezultātā ikdienas pienākumu slogu papildinājusi arī ieviesto ierobežojumu kontrole un uzraudzība, policijas darbinieki apzinīgi, profesionāli un nesavtīgi pildīja savus pienākumus un uzrādīja augstus darba rezultātus, ik dienas sniedzot atbalstu Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes iedzīvotājiem.
Karīna Zadvinska pēdējā gada laikā uzrādījusi visaugstākos darba rezultātus – uzsākti visvairāk administratīvo pārkāpumu procesi, tika veikts darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kā arī noorganizētas un vadītas lekcijas skolās. Tāpat Karīna veikusi preventīvu darbu ar nepilngadīgām personām, un aktīvi, pastāvīgi pilnveidojusi savas profesionālās prasmes, vienlaikus saglabājot godprātīgu attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem.
Arī Emīls Mamedovs un Didzis Kukulis pēdējā gada laikā uzrādījuši augstus darba rezultātus, iedzīvotāju intereses izvirzot par prioritāti, savus pienākumus veicot profesionāli un pašaizliedzīgi. Emīls Mamedovs ikdienas pienākumus veicis kārtības, drošības un likumības nodrošināšanā, savukārt, Didzis Kukulis pamatā veicis akvatorijas monitoringu un reidus kārtības uzturēšanā uz ūdens, kā arī aizturējis vairākas personas par likumpārkāpumiem un noziegumu veikšanu, par ko paredzēta kriminālatbildība.