Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 7. decembris, 2021 16:16

Lielvārdes pašvaldības policijas darbinieki saņem Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus

lielvarde.lv
Lielvārdes pašvaldības policijas darbinieki saņem Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus
Otrdiena, 7. decembris, 2021 16:16

Lielvārdes pašvaldības policijas darbinieki saņem Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus

lielvarde.lv

Par godu policijas darbinieku dienai, ko ierasti atzīmē 5.decembrī, Ogres novada Lielvārdes pašvaldības policijas darbinieki Karīna Zadvinska, Emīls Mamedovs, kā arī Didzis Kukulis saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus par paveikto darbu 2021.gadā.

Neskatoties uz to, ka pandēmijas rezultātā ikdienas pienākumu slogu papildinājusi arī ieviesto ierobežojumu kontrole un uzraudzība, policijas darbinieki apzinīgi, profesionāli un nesavtīgi pildīja savus pienākumus un uzrādīja augstus darba rezultātus, ik dienas sniedzot atbalstu Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes iedzīvotājiem.

Karīna Zadvinska pēdējā gada laikā uzrādījusi visaugstākos darba rezultātus – uzsākti visvairāk administratīvo pārkāpumu procesi, tika veikts darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kā arī noorganizētas un vadītas lekcijas skolās. Tāpat Karīna veikusi preventīvu darbu ar nepilngadīgām personām, un aktīvi, pastāvīgi pilnveidojusi savas profesionālās prasmes, vienlaikus saglabājot godprātīgu attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem.

Arī Emīls Mamedovs un Didzis Kukulis pēdējā gada laikā uzrādījuši augstus darba rezultātus, iedzīvotāju intereses izvirzot par prioritāti, savus pienākumus veicot profesionāli un pašaizliedzīgi. Emīls Mamedovs ikdienas pienākumus veicis kārtības, drošības un likumības nodrošināšanā, savukārt, Didzis Kukulis pamatā veicis akvatorijas monitoringu un reidus kārtības uzturēšanā uz ūdens, kā arī aizturējis vairākas personas par likumpārkāpumiem un noziegumu veikšanu, par ko paredzēta kriminālatbildība.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?