Lielvārdes Pensionāru biedrība atzīmē 20 gadu jubileju

Lielvārdes Pensionāru biedrība atzīmē 20 gadu jubileju
Lielvārdes Pensionāru biedrība atzīmē 20 gadu jubileju

Piektdien,27.augustā, Lielvārdes Pensionāru biedrība atzīmēja biedrības 20 gadu jubileju – seniori ar lepnumu atklāja Ilzes Kloviņas gleznu izstādi "Dāvana draugiem", kā arī Rūtas Kolužas grāmatu "Radošums. Lielvārdes pensionāru biedrības 20 gadi".

Senioru organizācija, kuras dalībnieki ik dienas aktīvi, sirds silti, nesavtīgi un enerģiski nes Lielvārdes vārdu gan Latvijas, gan pasaules mērogā, oficiāli dibināta 2001.gadā, lai gan faktiski tā darbojās jau no 1958.gada Kultūras nama “Lielvārde” pagrabiņā. Pateicībā par ilggadēju, nesavtīgu, radošu ieguldījumu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā, Ogres novada domes deputāts Artūrs Mangulis Ogres novada domes vārdā Lielvārdes Pensionāru biedrībai pasniedza Ogres novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinības raksts”.

