Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:15
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 17. marts, 2022 19:22

Lielvārdes pilsētas bibliotēka aicina pieteikties pretendentus bibliotekāra amatam

lielvardelv
Lielvārdes pilsētas bibliotēka aicina pieteikties pretendentus bibliotekāra amatam
Ceturtdiena, 17. marts, 2022 19:22

Lielvārdes pilsētas bibliotēka aicina pieteikties pretendentus bibliotekāra amatam

lielvardelv

LIELVĀRDES NOVADA KULTŪRAS CENTRA (LdNKC) struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka aicina pieteikties pretendentus Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāra amatam.

Prasības pretendentiem:

-augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs un tālākizglītības kursu beigšanas   sertifikāts bibliotēku darba jomā;
-labas informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
-labas komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes, spēja sadarboties, radoša un patstāvīga pieeja darbam;
-valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas;
-prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
-labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem;
-radoša un patstāvīga pieeja darbam;
-sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.


Darba pienākumi:

-kvalitatīvi veikt bibliotēkas klientu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu Bērnu literatūras nodaļā;
-nodrošināt lasīšanas veicināšanu, inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem un jauniešiem;
-apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā;
-sadarbībā ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, organizēt un vadīt pasākumus bērniem un jauniešiem;
-sagatavot un publicēt informāciju par bibliotēkas notikumiem un pasākumiem bibliotēkas tīmekļu vietnē un sociālajos medijos.


Mēs piedāvājam:

-pilnas slodzes darbu;
-profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
-drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
-interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
-sociālās garantijas un regulāru atalgojumu 665.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
-veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.


Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 25.martam elektroniski:

, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bibliotekāra amatam”

Uzziņas pa tālruni: 28664807

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, LdNKC informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?