Prasības pretendentiem:
-augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
-labas informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
-labas komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes, spēja sadarboties, radoša un patstāvīga pieeja darbam;
-valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas;
-prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
-labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem;
-sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Darba pienākumi:
-kvalitatīvi veikt bibliotēkas klientu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu Bērnu literatūras nodaļā;
-nodrošināt lasīšanas veicināšanu, inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem un jauniešiem;
-apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā;
-sadarbībā ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, organizēt un vadīt pasākumus bērniem un jauniešiem;
-sagatavot un publicēt informāciju par bibliotēkas notikumiem un pasākumiem bibliotēkas tīmekļu vietnē un sociālajos medijos.
Mēs piedāvājam:
-pilnas slodzes darbu;
-profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
-drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
-interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
-sociālās garantijas un regulāru atalgojumu 665.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
-veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 25.martam elektroniski:
, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bibliotekāra amatam”
Uzziņas pa tālruni: 28664807
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, LdNKC informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese: