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Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 12:54

Lielvārdes pilsētas svētku laikā būs izmaiņas reģionālo autobusus reisos

ATD / OgreNet
Lielvārdes pilsētas svētku laikā būs izmaiņas reģionālo autobusus reisos
Foto: Autotransporta direkcija
Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 12:54

Lielvārdes pilsētas svētku laikā būs izmaiņas reģionālo autobusus reisos

ATD / OgreNet

Šajā nedēļas nogalē Lielvārdes pilsētas svētku laikā satiksmes ierobežojumu dēļ būs izmaiņas arī reģionālo autobusus reisos un dažas pieturas pasažieriem īslaicīgi nebūs pieejamas, "OgreNet" informē Sanita Heinsberga, VSIA Autotransporta direkcijas komunikācijas speciāliste.

24. un 25. jūlijā Lielvārdes pilsētas svētkos Lāčplēša laukumā un Ausekļa ielā notiks Amatnieku un mājražotāju svētku tirgus, līdz ar to 25. jūlijā Ausekļa iela satiksmei būs slēgta un reģionālās nozīmes maršruta nr. 6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre reiss plkst. 11.15 no Ogres autoosta, kam Lielvārdē jābūt ap plkst. 11.40, tiks novirzīts pa Rembates ielu. Pasažieriem nebūs pieejamas arī pieturas “Lielvārdes centrs” un “Pils iela”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).

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