Lielvārdes pilsētas svētku laikā būs izmaiņas transporta kustībā

Lielvārdes kultūras nams informē, ka 31. jūlijā, laikā no plkst. 7.00 līdz 14.00 Ausekļa iela posmā no Lielvārdes tirgus laukuma līdz stacijas laukumam tiks ierobežota transporta kustība, sakarā ar Lielvārdes pilsētas svētku ietvarā notiekošo amatnieku un mājražotāju tirgu.


Kā arī no plkst. 7.00 līdz 14.00 Rembates ielā posmā no šosejas A6 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, kreisajā pusē (pie būvmateriālu veikala) tiks izvietotas zīmes Nr.326 (apstāties aizliegts).

