Algas likme 600.00 eiro.
Pienākumi:
-palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam pedagoģiskā procesa organizēšanā un norisē;
-Atbildēt par grupas sanitāro stāvokli atbilstoši aktuālajiem MK noteikumiem;
Nepieciešams:
-Vismaz vidējā izglītība;
-Atbilstošs veselības stāvoklis (med.izziņa)
Pieteikties: Upes iela 3a, Lielvārde, Ogres novads; pie vadītājas: tālr. 65054350; 26108331; e-pasts:
Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūt vējiņi" aicina darbā skolotāju-logopēdu uz noteiktu laiku (līdz 2022. gada septembrim)
Algas likme 830.00 eiro par 30 st.nedēļā, piedāvājam darba slodzi līdz 1,3 (1079.00 eiro par 39 st.nedēļā)
Pienākumi:
-Veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu --Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu.
-sadarboties ar pedagogiem un bērnu vecākiem;
Nepieciešama atbilstoša izglītība un profesionālā pilnveide atbilstoši MK not. Nr. 569
Pieteikties: Upes iela 3a, Lielvārde, Ogres novads; pie vadītājas: tālr. 65054350; 26108331; e-pasts: i