Lielvārdes posma remontdarbu dēļ ieviesīs izmaiņas vilcienu kustībā vairākās dzelzceļa līnijās

Kopumā plānoto dzelzceļa modernizācijas darbu posmā Lielvārde-Skrīveri dēļ no 13. maija līdz 5. jūnijam (ieskaitot) tiks ietekmēta atsevišķu vilcienu kustība maršrutos Rīga-Sloka, Rīga-Dubulti, kā arī Tukums II-Rīga, Ķemeri-Rīga, Sloka-Rīga un Dubulti-Rīga. Tukuma dzelzceļa līnijā tiks atcelti atsevišķi vilcienu reisi pilnā maršrutā vai tā posmā un attiecīgajā posmā norīkoti jauni reisi citā laikā. Tāpat atsevišķi reisi tiks izpildīti katru dienu, nevis tikai darbdienās vai brīvdienās.

Tāpat izmaiņas gaidāmas maršrutos Rīga-Daugavpils, Rīga-Krāslava, Rīga-Indra, kā arī Indra-Rīga, Krāslava-Rīga, Daugavpils-Rīga, Līvāni-Rīga, Zilupe-Rīga, Rēzekne II-Rīga, Krustpils-Rīga, Gulbene-Rīga un Madona-Rīga. Virzienā no Rīgas būtiskākās izmaiņas sāksies no Lielvārdes, vilcieniem vēlāk iebraucot galapunktos, savukārt virzienā uz Rīgu vilcieni no galapunkta aties agrāk, galvaspilsētā iebraucot pēc saraksta. Vienlaikus svētdienās tiks atcelts vilciens Līvāni-Rīga.

Atsevišķu vilcienu kustība tiks ietekmēta arī maršrutos Rīga-Aizkraukle, Rīga-Lielvārde, Aizkraukle-Rīga, Lielvārde-Rīga un Ogre-Rīga. Aizkraukles dzelzceļa līnijā posmā Aizkraukle-Lielvārde noteiktās rīta un pēcpusdienas stundās darbdienās tiks atcelti atsevišķi elektrovilcienu reisi, pasažieru pārvadājumus abos virzienos nodrošinot ar autobusiem, kuros būs derīgas vilcienam paredzētās biļetes. Pasažieru ievērībai - autobusos nav paredzēts pārvadāt velosipēdus.

"Vivi" tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts jau ietver minētās izmaiņas. Detalizētāka informācija par izmaiņām pieejama vietnē vivi.lv.