Jaunā Liepājas cietuma būvniecībai pilsētā atvēlēta 21 hektāra liela teritorija. Pirmie darbi jau sākušies, jo, piesaistot Ogres tehnikuma topošos mežsaimniekus un citus sadarbības partnerus, jau izdevies gandrīz pabeigt novembrī uzsākto atmežošanu.
Par šī brīža darbiem Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante Latvijas Radio stāstīja: "Kopumā mums ir nodots 21 hektārs, taču Valsts meža dienesta izsniegtais apliecinājums ir par 10–15 hektāriem, kas pašlaik tiek atmežoti, un paredzēts, ka līdz šī mācību pusgada noslēgumam šie darbi tiks izpildīti."
Sākotnēji bija iecerēts, ka jau 2017. gadā zaļajā pļavā Alsungas ielā vajadzēja slieties jaunajam Liepājas cietumam. Plašajā ēku kompleksā vieta būtu 1200 ieslodzītajiem. Rezultātā slēgtu trīs citas ieslodzījumu vietas – Brasas, Jelgavas un veco Liepājas cietumu. Taču process pamatīgi iestrēga.
Jaunā Liepājas cietuma būvniecības pirmajā iepirkumā 2017. gadā pieteikumus iesniedza divas Latvijas kompānijas - "Re&Re" un "UPB". Taču būvnieku iesniegtie piedāvājumi jaunā Liepājas cietuma celtniecībai pārsniedza tobrīd projektam pieejamo finansējumu, attiecīgo iepirkumu nolēma pārtraukt, tā vietā sludinot jaunu. Vēlāk tika izsludināts jauns Liepājas cietuma būvniecības iepirkums, kurā uzvarēja "Abora" ar līgumcenu 113,6 miljoni eiro. Bordāns pēc tam pavēstīja, ka saistībā ar tā dēvēto "būvniecības karteli" līgums ar būvnieku "Abora" netiks slēgts un tiks rīkots jauns konkurss par cietuma celtniecību. Savukārt 2021. gada vasarā Konkurences padome publiskoja sarakstu ar objektiem, kas figurē tā saucamajā būvnieku karteļa lietā, un tajā minēts arī Liepājas cietums.
Valdības deklarācijā bija noteikts uzdevums celt jauno cietumu, bet būvniecības uzsākšana tika atlikta. Bordāns skaidroja, ka tam trūkstošie līdzekļi – apmēram 100 miljoni eiro – sadalīti citām prioritātēm.