Piektdiena, 17.04.2026 16:37
Rūdis, Rūdolfs, Viviāna
Piektdiena, 17.04.2026 16:37
Rūdis, Rūdolfs, Viviāna
Piektdiena, 17. aprīlis, 2026 11:26

"airBaltic" vajadzīga nauda, nevis pasažieri

Imants Vīksne, "Ogres Vēstis Visiem"
"airBaltic" vajadzīga nauda, nevis pasažieri
Agra Liepiņa ilustrācija
Piektdiena, 17. aprīlis, 2026 11:26

"airBaltic" vajadzīga nauda, nevis pasažieri

Imants Vīksne, "Ogres Vēstis Visiem"

Ar premjeres Evikas Siliņas sasaukto valdības ārkārtas sēdi, lai vērtētu aktuālo situāciju aviācijas nozarē un Latvijas nacionālajā lidsabiedrībā “airBaltic”, aviokompānijas problēmas nav atrisinātas. Turklāt uz to pamata samilzušas domstarpības koalīcijā.

Tāpat kā vadošie koalīcijas partneri apšauba zaļzemnieku iniciēto kokrūpniecības nozares “glābšanas” pasākumu lietderību, zaļzemnieki kavējas ar kārtējiem “airBaltic” finansiālās glābšanas pasākumiem. Atbilstoši Satiksmes ministrijas skaidrotajam ārējie faktori – konflikts Tuvajos Austrumos, degvielas cenu kāpums un atsevišķu maršrutu apturēšana – ir būtiski ietekmējuši “airBaltic” izmaksas, tāpēc, lai nodrošinātu kompānijas stabilu darbību līdz jaunā biznesa plāna ieviešanai, tai ir nepieciešams 30 miljonu eiro aizdevums. Taču “airBaltic” nepieder tikai Latvijas valstij, tātad arī galvassāpēm jābūt kopīgām. Pērnvasar par “airBaltic” akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa”. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% akciju, “Lufthansa” – 10%, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam “Aircraft Leasing 1” – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kas ir šie mistiskie “citi” – publiski netiek atklāts. Publicitātei viņi paši nepiesakās, nemaz nerunājot par nacionālā aviolepnuma glābšanu.

Jāpiebilst, kāds naudīgs laimes lācis pašlaik nepieciešams arī dzelzceļa superprojektam “Rail Baltica”, kas atrodas vēl sliktākā kondīcijā, nekā tā spārnotā māsa. Nav nekādu pazīmju, ka šai paaudzei pārskatāmā nākotnē uz Latviju atbrauks kaut vai viens Eiropas šaursliežu vilciens. Tāpēc zaļzemnieku priekšvēlēšanu niķošanās koalīcijā, no viņu viedokļa raugoties, ir īsti vietā un laikā.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?