Otrdiena, 16. decembris, 2025 11:44
Liepiņš vēro: Amerikāņu miera ilūzija Donbasā
Plašsaziņas līdzekļos fragmentāri izskanējis amerikāņu it kā uzlabotais
miera plāns. Tas paredz, ka ukraiņu karaspēks tiek atvilkts no Donbasa, bet
krievu okupanti paliek, kur ir, un neiet uz priekšu. Stāvokli, kad Putins
neiet uz priekšu, var iedomāties tikai Trampa administrācija, pie tam,
nespējot atbildēt uz vienkāršu jautājumu: ko amerikāņi darīs, ja rašistu
ordas nospļausies par Trampa plānu un pārņems visu Donbasu, līdzko
ukraiņi būs savus spēkus atvilkuši?
Un, lūk, karikatūrisa Agra Liepiņa versija par šo.