Piektdiena, 15. maijs, 2026 08:38
Liepiņš vēro, kā Siliņas valdība krīt
Trešdien pēc tikšanās ar premjeri Siliņu, “Progresīvie” aicināja Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Savukārt opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” sāka vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai, paredzot balsojumu Saeimā šo ceturtdien. Faktiski Siliņas valdību jau pirms balsojuma varēja uzskatīt par kritušu. Valsts prezidents piektdien plānojis tikties ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem. (Pēc LETA.) Un, lūk, karikatūrisa Agra Liepiņa versija par šo.