Pirmdiena, 16. februāris, 2026 15:31
Lietuvā svin Neatkarības dienu! Gājēju tilts pār Ogres upi iemirdzēsies Lietuvas karoga krāsās
OgreNet
Šodien, 16. februārī, mūsu kaimiņvalsts Lietuvas Republika svin Neatkarības dienu.
Turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, šajā dienā gājēju tilts pār Ogres upi Ogres pilsētas centrā iemirdzēsies Lietuvas karoga krāsās – dzeltenā, zaļā un sarkanā, informē Ogres novada pašvaldība.