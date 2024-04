Lietuviešu kolēģi apmeklē Ziemassvētku rotā tērpto Ogri un gūst jaunu pieredzi (foto) Ogresnovads.lv

13. decembrī Ogrē viesojās delegācija no Ogres novada sadraudzības pašvaldības Kelmes, apmeklējot vairākas kultūras un izglītības iestādes un smeļoties pieredzi, ko varētu izmantot savā turpmākajā darbā. Viesi no Lietuvas bija ieradušies kuplā skaitā – vairāk nekā 20 kultūras un izglītības iestāžu vadītāji no visa Kelmes rajona.