Otrdiena, 8. jūnijs, 2021 10:47

Līgo tirdziņš Ķegumā

Līgo tirdziņš Ķegumā
22.jūnijā no plkst. 9.00 Līgo tirdziņš Ķegumā. Lai pieteiktos dalībai Līgo svētku tirdziņam, aicinām aizpildīt šo elektronisko pieteikuma veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju!

Pieteikties iespējams līdz 21.jūnija plkst. 13.00, vai kamēr pieteiksies maksimāli atļautais dalībnieku skaits. Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas no rīkotājiem jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par dalību tirgū! Apstiprinājumu Jūs saņemsiet elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

Tirdzniecības vietu skaits ierobežots - 20 dalībnieki vienā tirdzniecības zonā. Tirdziņš norisināsies Jaunajā tirgus laukumā Liepu alejā 1c, zemes vienībā Ķeguma prospekts 2e, Ķegumā, Ķeguma novadā. Ja tirgotāju būs vairāk, tirdzniecība notiks arī citās tirdzniecības zonās (Pie dienas centra un pie Ķeguma tautas nama).

Sākums plkst. 09.00, dalībniekiem ierasties vismaz 1,5h iepriekš. Tirdziņa norise no plkst. 9.00 līdz 13.00.

