Caunas manītas arī citur
Izrādās, ka novērojumu netrūkst arī citviet pilsētā.
Guntis Mačs papildina informāciju, ka arī Kastaņu ielas galā naktīs rosās, īpaši ap 3.00-4.00. Zinātājs saka, ka uz rudeni būs jūtamas vēl vairāk, jo tad iekārtos migu ziemai.
Liene Marculāne savukārt caunu ir manījusi Daugavas prospekta sākumā, krustojumā ar Stadiona ielu, tā brīvi skraidījusi pa ielu, līdz ieskrējusi kaimiņmājas dārzā.
Andrejs Sedlenieks dalās, ka arī pie viņa Ādamlaukā periodiski šiverē pa bēniņiem. "Ārdās uz nebēdu. Kur viņa tiek iekšā, tas ir tikai viņai zināms. Uzlikām bēniņos kameru. Ja tā tiešām izrādīsies cauna, tad liksim caunu slazdu. Viņas ir ļoti ziņkārīgas un ļoti droši iet slazdā."
Dažiem novērojumi beidzot devuši skaidrību. Kāds komentētājs ar atvieglojumu atzīst, ka nu vismaz viņam un mājiniekiem skaidrs, ka tie "nav nojūgušies", sākotnēji viņš domājis, ka kādam izmucis mājas sesks. Cita iedzīvotāja piebilst, ka arī viņai ziemā kaut kādi zvēriņi "spokojušies", bet ilgi nav izdevies saprast, kas tie īsti ir.
Kāpēc caunas grauž automašīnas?
Diskusijā izskan arī jautājums, kāpēc gan caunai gribētos grauzt motortelpas izolāciju, ja tā it kā nav zvēriņa ēdienkartē? Pieredze rāda, ka gribas gan.
Viena komentētāja atklāj, ka viņas auto cauna izolāciju sagrauzusi pat divas reizes.
Cita piebilst, ka caunas to dara ļoti labprāt, īpaši pa nakti "pastrādā" tā, ka no rīta savu auto var nepazīt.
Vēl kādai iedzīvotājai šoziem cietis kapota pārsegs, un servisā skaidrots, ka šo materiālu zvēriņi izmanto savas migas veidošanai.
Ko iesaka iedzīvotāji?
No diskusijas izkristalizējas vairāki praktiski padomi.
Kristiana Lapina iesaka metodi ar ultraskaņas atbaidīšanas ierīcēm. Viņa stāsta, ka tās strādā ļoti labi - palīdzējušas atbrīvoties gan no kaimiņu suņa nedarbiem dārzā, gan no putniem, un pat ķiršu raža izglābta. Viņasprāt, tas ir humānāks un ērtāks risinājums.
Kāds komentētājs saka, ka uzliks novērošanas kameras. Tās palīdz vispirms pārliecināties, kas īsti saimnieko bēniņos vai pagalmā, pirms ķerties pie tālākiem soļiem. Protams, dzīvķeršanas slazdi. Pieredzējušie norāda, ka caunas ir ļoti ziņkārīgas un slazdā ejot visai droši, tāpēc šī metode esot efektīva. Pēc noķeršanas zvēriņu var aizvest un izlaist tālāk no apdzīvotām vietām.
Rudens pusē caunu aktivitāte mēdz pieaugt, jo dzīvnieki meklē siltu vietu ziemas migai, un bēniņi vai auto motortelpa tam der lieliski. Tāpēc vērts jau laikus pārbaudīt, vai mājai nav vaļēju spraugu, zem kurām zvēriņš var ielīst, un automašīnu īpašniekiem - ik pa laikam ieskatīties zem pārsega, īpaši, ja auto naktīs stāv ārā.