14. Saeimas deputāte Linda Matisone (AS) skarbi vērtē valdības piedāvāto budžetu, norādot, ka tas nav drošības, bet gan bankrota budžets. Viņa uzsver, ka skaitļi runā paši par sevi – valsts parāds turpina strauji pieaugt, kamēr ekonomikas izaugsme bremzējas. Saskaņā ar budžeta prognozēm, valsts parāds 2026. gadā sasniegs 22,2 miljardus eiro, bet 2029. gadā jau 28,4 miljardus eiro – tas ir pieaugums par 6,2 miljardiem eiro trīs gadu laikā. Tajā pašā laikā IKP pieaugums paredzēts tikai par 2,8%, eksports – par 2,4%, kamēr valsts parāds pieaug par 8,3%. “Kurā nozarē Latvijā šobrīd ir straujāka izaugsme par parādu?” retoriski vaicā Matisone.

Viņa norāda, ka arvien lielāka valsts nauda aiziet tikai procentu maksājumiem par aizņēmumiem – 2026. gadā tie būs 587 miljoni eiro, 2028. gadā – jau 726 miljoni eiro, bet pēc 2030. gada šī summa pārsniegs 1 miljardu eiro gadā.

“Tas nozīmē, ka no katriem 100 eiro, ko samaksā darbinieks vai uzņēmējs nodokļos, 4,6 eiro aiziet parādu procentu nomaksai – nevis skolotājiem, ārstiem, ceļiem vai aizsardzībai,” uzsver deputāte. Viņasprāt, tā ir dzīvošana uz nākotnes bērnu rēķina.

Aprēķini rāda, ka 2026. gadā uz vienu strādājošo būs 24 772 eiro liels parāds, bet 2029. gadā – jau 31 624 eiro. “Un valdība to sauc par drošību? Patiesībā tas ir dzīvošana uz nākotnes bērnu rēķina,” norāda Matisone.

Viņa akcentē, ka šis ir īstermiņa priekšvēlēšanu budžets, nevis valsts drošības budžets. No aizņemtajiem 2 miljardiem eiro tikai aptuveni 300 miljoni paredzēti aizsardzībai, bet pārējais – “iekšējai prēmēšanai un politiskai izšķērdēšanai”.

“Tas nav drošības, bet gan bankrota budžets,” rezumē deputāte Linda Matisone.

