LIZDA gaida lēmumus par pedagogu algu pieauguma grafiku

Arodbiedrībā uzsver, ka nav panākta vienošanās par pedagogu algu pieauguma grafiku no 2026.gada janvāra. Sarunas ar valdības un parlamenta pārstāvjiem turpinoties, taču nekādi jauni valdības lēmumi šajā jautājumā nav pieņemti, "lai gan saskaņā ar saistībām tas būtu jāizdara". Arodbiedrība rosina pārskatīt pedagogu atalgojuma pamatprincipus un piemērot vispārējā publiskajā sektorā izplatīto praksi, kas noteikta Atlīdzības likumā.
LIZDA vērtējumā, tāpat neesot kliedētas bažas par mācību līdzekļu iegādes finansējuma termiņu. Sākotnēji šim mērķim paredzētais termiņš bijis līdz šī gada beigām, taču pēc tā pagarināšanas nozares organizācijas sākotnēji neesot bijušas par šādu pagarinājumu informētas.
Ne mazāk svarīga tēma arodbiedrībai ir arī birokrātiskā sloga mazināšana. LIZDA uzskata, ka izglītības darbiniekiem nereti nākoties aizpildīt pārlieku daudz atskaišu un dokumentu, kas atņemot laiku darbam ar cilvēkiem. Tāpēc arodbiedrība aicinās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas uz īpašu "birokrātisko talku", kurā tiks izvērtētas obligātās atskaites un ziņojumi, lai tiektos procedūras padarīt vienkāršākas. Pēc LIZDA domām, birokrātijas mazināšana ļautu pedagogiem vairāk pievērsties izglītības kvalitātes nodrošināšanai un sadarbībai ar partneriem.
Arodbiedrība, tiekoties ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, aktualizējusi arī jautājumu par pedagogu profesionālo autonomiju un vecāku iesaisti izglītības procesā. LIZDA rosinās Saeimai iesniegt grozījumus Izglītības likumā, lai stiprinātu pedagogu brīvību profesionālo lēmumu pieņemšanā un vienlaikus precīzāk definētu vecāku tiesības. Pēc organizācijas vērtējuma, pašreizējais regulējums bieži tiek interpretēts pārmērīgi plaši, kas novedot pie nesamērīgas vecāku iejaukšanās mācību procesā.
LIZDA apgalvo, ka priekšlikumi nav vērsti pret vecāku līdzdalību, bet gan pret nesamērīgu iejaukšanos pedagogu darbā. Mērķis esot panākt līdzsvaru starp vecāku iesaisti un pedagogu autonomiju.
Nākamā LIZDA padomes sēde paredzēta 17.septembrī, un tajā iecerēts turpināt diskusijas par šiem jautājumiem un vienoties par turpmāko rīcību.