Dārza plānošana:
-augsnes paraugiem
-stādījumu un sējumu plānošana
Siltumnīcas sagatavošana veģetācijas periodam:
-seguma un konstrukciju pārbaude
-substrāta maiņa
-dēstu audzēšana
-siltumanodrošināšana
Seminārs notiks 4.februārī, plkst. 10.00 - 13.30 tiešsaistes vidē Zoom platformā. Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru, aizpildot šo formu šeit:
Dalībnieku skaits ierobežots. Pieslēgšanās dati semināram tiks nosūtīti reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises.
Informāciju sagatavoja: Elīna Masteiko, uzņēmējdarbības konsultants,Ogres konsultāciju birojs