SIA LLKC Ogres birojs aicina interesentus uz informatīvu bezmaksas semināru "Dārza un siltumnīcas pamata sagatavošanas darbi pavasarim pēc ziemas". Lektors: Māris Narvils – LLKC,Vecākais speciālists dārzkopībā.
Programmā:

Dārza plānošana:

-augsnes paraugiem

-stādījumu un sējumu plānošana

Siltumnīcas sagatavošana veģetācijas periodam:

-seguma un konstrukciju pārbaude

-substrāta maiņa

-dēstu audzēšana

-siltumanodrošināšana

Seminārs notiks 4.februārī, plkst. 10.00 - 13.30 tiešsaistes vidē Zoom platformā. Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru, aizpildot šo formu šeit: 

Dalībnieku skaits ierobežots. Pieslēgšanās dati semināram tiks nosūtīti reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises.

Informāciju sagatavoja: Elīna Masteiko, uzņēmējdarbības konsultants,Ogres konsultāciju birojs

