LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus uz bezmaksas mācībām

SIA LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus uz bezmaksas mācībām "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību"


Programmā:
•SEG emisijas un klimata izmaiņas;
•Galvenie SEG emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā;
•Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi;
•SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā ražošanas energoefektivitātes paaugstināšanai;
•Barības vielu aprites aprēķināšanas metodika saimniecībām;
•SEG emisiju samazināšanas uz produkcijas vienību novērtēšana saimniecībā.


18.maijā 10.00-13.15 mācības tiešsaistē Zoom vidē
20.maijā 10.00-13.15 mācības + praktiskā nodarbība tiešsaistē Zoom vidē
25.maijā 10.00-13.15 mācības+ praktiskā nodarbība tiešsaistē Zoom vidē
27.maijā 10.00-13.15 praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom vidē


Lektori: LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante Aija Luse
LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja, Lopkopības kompetenču centrs, lopkopības konsultante Silvija Dreijere
LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultants Andris Skudra


BEZMAKSAS MĀCĪBAS
(iekļautas mācības un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom vidē)

Pieteikšanās līdz 14.maijam, aizpildot reģistrācijas formu šeit: 

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots.Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus.

Pieslēgšanās informācija tiks nosūtīta vienu dienu pirms mācību sākuma uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās katrā mācību dienā sākot no 09.40.Jāpiedalās visās mācību dienās.

Informācija un tehniskais atbalsts:
, 28331239
, 25483221

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Informāciju sagatavoja SIA LLKC Ogres birojs 

