Programmā:
- Dzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs;
- Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācija, apzīmēšana pārraudzības nodrošināšanai;
- Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana. Datu uzskaites nozīme ciltsdarbā;
- Dzīvnieku uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā (praktiskā nodarbība);
- Dzīvnieku audzēšanas ekonomiskie priekšnosacījumi saimniecībā;
- Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā (praktiskā nodarbība)
16.aprīlī 11.00-14.15 mācības tiešsaistē Zoom vidē
20.aprīlī 11.00-14.15 mācības tiešsaistē Zoom vidē
21.aprīlī 11.00-14.15 mācības+ praktiskā nodarbība tiešsaistē Zoom vidē
22.aprīlī 11.00-14.15 praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom vidē
Lektori: LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante, "Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas" valdes priekšsēdētāja vietniece, sertificēts zirgu vērtētājs Aija Luse
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrobiotehnoloģijas institūta lektore, sertificēts zirgu vērtētājs Mg. agr. Laine Orbidāne
BEZMAKSAS MĀCĪBAS
(iekļautas mācības un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom vidē)
Pieteikšanās līdz 14.aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu šeit:
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus.
Pieslēgšanās informācija tiks nosūtīta vienu dienu pirms mācību sākuma uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās katrā mācību dienā sākot no 10.30.Jāpiedalās visās mācību dienās.
Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko,SIA LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante