-Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā,konvencionālā, integrētā)
-Vides prasības integrētā lauksaimniecībā
-Augu maiņa, augu maiņas sastādīšanai ntegrētajā lauksaimniecībā, šķirņu izvēles nosacījumi
-Sēklu morfoloģija
-Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai
-Kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā
-Integrētās augu aizsardzības plānošana,augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana
-Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība burkānu,sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu audzēšanai
-Augsnes apstrāde pirms burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu sējas
-Burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu šķirņu izvēle
-Burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu mēslošanas plānošana
-Kaitīgo organismu ierobežošana burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu sējumos integrētajā lauksaimniecībā
-Augu aizsardzības līdzekļu lietošana burkānu, sīpolu, kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, citu sakņu dārzeņu integrētajā audzēšanā
-Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana
15. martā 10.00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
17. martā 10:00-15:15 tiešsaistē Zoom platformā
22. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
24. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
29. martā 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
31. martā 10:00-14:15 tiešsaistē Zoom platformā
2.jūnijā 10:00-14:15 praktiskās nodarbības saimniecībā z/s Bračas Allažu pagastā, Siguldas novadā
Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!
Lektori:
-LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
-Agronome un dārzeņkopības nozares eksperte Mārīte Gailīte
Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs, kā arī to ģimenes locekļi.
Pieteikšanās līdz 11. martam
Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās visās tiešsaistes mācību dienās sākot no 09:40.
SIA LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu BEZMAKSAS semināru "Augu apputeksnētāju ilgtspējīga saglabāšana"
Programmā:
-Bites un citi apputeksnētāji
-Pieredzes stāsts par apputeksnētājiem zemnieku saimniecībā "Vilciņi-1"
-Medus bišu ievākto ziedputekšņu botāniskais sastāvs un tajos atrastās AAL atliekvielas
-Bitēm un citiem augu apputeksnētājiem droša AAL lietošana
-Insekticīdi un to iedarbības veidi
-Daudzgadīgie ziedošie augi apputeksnētāju pievilināšanai
Lektori:
-Juris Šteiselis(Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs)
-Arnis Burmistris(Z/S "Vilciņi-1" īpašnieks)
-Regīna Rancāne (Pētnieks - LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”)
-Līga Brence (VAAD Augu aizsardzības departamenta direktore)
-Aigars Šutka (Agronoms konsultantsSIA “AKPC”)
-Mārtiņš Flaksis (Agronoms/konsultants z/s Krastmaļi)
Kad?18.martā, plkst. 11.00-14.00
Kur? Tiešsaistes vidē Zoom platformā
Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru
Dalībnieku skaits ierobežots.
Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 10.30
Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.
Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis) šeit:
Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
28331239
