Trešdiena, 17. februāris, 2021 18:43

LLKC Ogres birojs aicina uz semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā"

LLKC Ogres birojs aicina uz semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā"
Trešdiena, 17. februāris, 2021 18:43

LLKC Ogres birojs aicina uz semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā"

SIA LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu bezmaksas semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā"
Programmā:
-Informācija no LAD – platību maksājumi, atbalsta pasākumi u.c.;
-PPP Zied Zeme aktualitātes un Leader finansējuma piesaistīšana;
-Altum jaunumi un atbalsta instrumenti;

-LLKC Ogres biroja informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm 2021.gadā;

-Izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem;

-Novada Garša kataloga sniegtās iespējas

Kad?24.februārī, plkst. 10.00 - 13.00

Kur?Tiešsaistes vidē Zoom platformā

Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru'šeit: 

Dalībnieku skaits ierobežots.

Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 9.30.

Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.

Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis)  šeit:

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:

LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante/Novada Garša reģionālais atbildīgais , 28331239,kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre.

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Informāciju sagatavoja: Elīna Masteiko,LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante

