-LLKC Ogres biroja informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm 2021.gadā;
-Izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem;
-Novada Garša kataloga sniegtās iespējas
Kad?24.februārī, plkst. 10.00 - 13.00
Kur?Tiešsaistes vidē Zoom platformā
Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru'šeit:
Dalībnieku skaits ierobežots.
Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 9.30.
Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.
Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis) šeit:
Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante/Novada Garša reģionālais atbildīgais , 28331239,kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre.
