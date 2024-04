LM: Topošie sociālie uzņēmēji attīstījuši daudzsološas idejas sabiedrības labklājībai, tostarp Ogrē

Akcelerācijas programmu realizēja biedrība "NewDoor" LM sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla "Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!" gaitā. Mācību laikā programmas dalībnieki no Rīgas un reģioniem tiešsaistē apguva plašu, sociālajam uzņēmējam nozīmīgu tēmu loku - produkta vai pakalpojuma izstrāde, klienta pieredzes ceļojums, zīmola identitāte, mārketinga un komunikācijas stratēģija, digitālais mārketings, sadarbība ar masu medijiem, finanšu plūsma, biznesa plāns, investoru un sponsoru piesaiste, kā arī attīstīja prezentēšanas prasmes.



Kā informēja Ozoliņa, akceleratora programmā attīstītās sociālās uzņēmējdarbības idejas ir ļoti daudzveidīgas. Piemēram, Rīgā top velodarbnīca "Crazy Pedālis", kas sniegs nodarbinātības iespējas bijušiem ieslodzītajiem un cilvēkiem, kuri atgūstas no dažādām atkarībām, savukārt Ogrē durvis vērs kafejnīca, kas nodarbinās cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Smiltenes novada Virešu pagastā darbu sāks uzņēmums "Canolawax.lv", kas būs vienīgais rapšu eļļas vaska izejmateriāla ražotājs Latvijā un nodrošinās darba vietas cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu pēc vietējās skolas slēgšanas.



Jelgavā durvis jau vēris atbalsta centrs bērniem ar autismu un funkcionāliem traucējumiem "Kopā". Tiek veidota arī platforma "Perpetoom", kur pulcēsies vecāki, kam ir bērni ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS), un kompetenti sporta treneri, kuri var šiem bērniem nodrošināt atbilstošas sporta aktivitātes.



"SOS Bērnu ciematu asociācija Latvijā" akceleratora programmā izstrādāja ideju par atbalsta pakalpojumiem jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Savukārt Valmieras novada Ēvelē tiks radīts jauniešu izaugsmes centrs "Ēvele", kas piedāvās izmitināšanas pakalpojumus un neformālo izglītību jauniešiem, īpašu akcentu liekot uz sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu grupām, kā arī integrējot bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām.



Rīgā, Zaķusalā, iecerēts atvērt kempingu "Expedition.Camp", kur varēs ne tikai nakšņot, bet arī risināsies Nacionālo bruņoto spēku veterānu vadītas izdzīvošanas nometnes bērniem un citiem interesentiem. Ķekavas novadā taps STEM nozares meistarklases un pulciņi "Tech Lab Design", kas izglītos bērnus un jauniešus par digitālajām tehnoloģijām un digitālo iekārtu lietošanu.



Tiek veidota arī mājaslapa durvisuzdzivibu.lv, kas sniegs noderīgu informāciju vēža pacientiem par to, kā ātrāk veicināt atveseļošanos papildus medicīniskai ārstēšanai. Savukārt uzņēmums "Partapis" piedāvās iespēju pārveidot novalkātos apģērbus, tā radot jaunus modes meistardarbus un rūpējoties par vides ilgtspēju.



Sociālās uzņēmējdarbības akcelerācijas programma tika izsludināta janvārī, un tajā varēja piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kurām bija ideja par sociālo uzņēmējdarbību vai kuras īstenoja kādu sociālu projektu ar mērķi to pārvērst ilgtspējīgā, pelnošā biznesā.