Lai pieteiktos dalībai pavasara amatnieku un stādaudzētāju gadatirgū Lielvārdē, kas norisināsies šī gada 23. maijā, aicinām aizpildīt šo elektronisko pieteikuma veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju! Pieteikties iespējams līdz 16. maija pulksten 17:00.
Tirdziņi norisināsies Lielvārdes novada Kultūras centra stāvlaukumā un Lāčplēša laukumā, Lielvārdē laika posmā no plkst. 8:00 – 15.00.
Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas no rīkotājiem jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par dalību tirgū!
Apstiprinājumu Jūs saņemsiet elektroniski e-pastā.
Ja jums ir papildu jautājumi par šī tirgus norisi, aicinām sazināties ar Lielvārdes novada Kultūras centra tirdziņu organizatori Gitu Kārkliņu - pa tālruni +371 29192564 vai arī elektroniski pa e-pastu