Ceturtdiena, 09.10.2025 15:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:40
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 12. maijs, 2021 21:05

LNKC aicina pieteikt savu dalību Pavasara Pastaigu tirgū

lielvarde.lv
LNKC aicina pieteikt savu dalību Pavasara Pastaigu tirgū
Trešdiena, 12. maijs, 2021 21:05

LNKC aicina pieteikt savu dalību Pavasara Pastaigu tirgū

lielvarde.lv

LNKC aicina pieteikt savu dalību Pavasara Pastaigu tirgū aizpildot elektronisko pieteikuma anketu šeit:

Tirgus noteikumi šeit:

Lai pieteiktos dalībai pavasara amatnieku un stādaudzētāju gadatirgū Lielvārdē, kas norisināsies šī gada 23. maijā, aicinām aizpildīt šo elektronisko pieteikuma veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju! Pieteikties iespējams līdz 16. maija pulksten 17:00.

Tirdziņi norisināsies Lielvārdes novada Kultūras centra stāvlaukumā un Lāčplēša laukumā, Lielvārdē laika posmā no plkst. 8:00 – 15.00.

Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas no rīkotājiem jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par dalību tirgū!
Apstiprinājumu Jūs saņemsiet elektroniski e-pastā.

Ja jums ir papildu jautājumi par šī tirgus norisi, aicinām sazināties ar Lielvārdes novada Kultūras centra tirdziņu organizatori Gitu Kārkliņu - pa tālruni +371 29192564 vai arī elektroniski pa e-pastu  

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?