Būtiskākie ieteikumi putniem piemērota un droša būra izgatavošanā, ir šie:
- Nedrīkst būt gluda, noēvelēta būra priekšējās sieniņas iekšpuse. Ja būra sieniņa ir pārāk slidena, jaunie putni var nesasniegt skreju, netikt ārā no būra un aiziet tā iekšienē bojā.
- Sēžampuļķītis pie skrejas ir lieks. Ja būrim ir šāds "puļķītis", tas apdraud putnu mazuļus, jo ļauj lielākiem putniem piekļūt būra iemītniekiem. Būrīša iemītniekam iekļūšanai būrī šāds puļķītis nav vajadzīgs.
- Būra dēļiem jābūt vismaz divu centimetru biezumā. Tas nodrošinās piemērotu mikroklimatu putniem – pasargās no nosalšanas agros pavasara rītos un no pārkaršanas saulē.
- Grīda jāpienaglo starp sieniņām. Tas pasargās būri no piesūkšanās ar lietus ūdeni un ātras satrunēšanas, kas var apdraudēt ligzdu arī putnu ligzdošanas laikā, jo grīda var izkrist no būra pat ligzdošanas laikā.
- Mazākiem būrīšiem drošībai vēlams šaurs "gaitenis" pirms skrejas. Pasargājot putnus no plēsējiem, mazajiem jeb zīlīšu būrīšiem ieteicams izveidot pirms skrejas šauru, vismaz sešus centimetrus garu "gaiteni", ko veido jumtiņa pārlaidums kopā ar zem skrejas pienaglotu vajadzīgā garuma dēlīti.
- Būrītim jābūt atveramam, lai to varētu iztīrīt. Sīkie dobumperētāji, izņemot mājas strazdus, ligzdu būvē pa virsu iepriekšējai ligzdai un pēc vairākām reizēm būrītī vairs nav vietas jaunai ligzdai.
Papildu informācija par putniem piemērotu un drošu būrīšu izgatavošanu, kā arī būrīšu rasējumi un instrukcijas pieejamas Latvijas Ornitoloģijas biedrības internetvietnē šeit:
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste