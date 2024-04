"Lursoft": Septembrī visvairāk jaunu uzņēmumu reģistrēts Rīgā un Ogres novadā

"Lursoft" dati rāda, ka no visiem jaunajiem uzņēmumiem, kas reģistrēti pagājušajā mēnesī, 87,05% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 10,7% - individuālie komersanti. Tāpat arī pagājušajā mēnesī reģistrētas sešas ārvalsts komersantu filiāles, piecas zemnieku saimniecības, divas pilnsabiedrības un akciju sabiedrības, kā arī viena komandītsabiedrība.



Raugoties uz reģionālo sadalījumu, redzams, ka 43,8% no visiem septembra jaunajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, aiz kuras jaunreģistrēto uzņēmumu skaita ziņā ierindojas Vidzeme ar 101 jaunu uzņēmumu, Pierīga ar 97 uzņēmumiem. Vismazākais skaits jauno uzņēmumu pagājušajā mēnesī bijis Latgalē - 51.



Pagājušajā mēnesī reģistrēti trīs uzņēmumi ar pamatkapitālu virs viena miljona eiro, no kuriem vislielākais pamatkapitāls bijis SIA "RPH Invest". Tā dibinātāji ir AS "Recipe Plus" (99,75%) un AS "Repharm" (0,25%), ieguldot jaunā uzņēmuma pamatkapitālā 20,05 miljonus eiro. Par jaunreģistrētā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecelts Roberts Tavjevs, kurš vienlaikus ieņem amatus 12 uzņēmumos, tostarp ir AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētāja vietnieks, bet valdes locekļa amatu pildīs Sergejs Korņijenko. "Lursoft" dati rāda, ka viņš šobrīd ieņem amatus četru uzņēmumu valdēs.



"Lursoft" izpētījis, ka vēl bez "RPH Invest" zāļu vairumtirgotājam "Recipe Plus" pieder arī SIA "Novus Vet" kapitāldaļas. Minētā holdingkompānija dibināta pagājušā gada vasarā, drīz pēc reģistrācijas kļūstot par farmaceitisko izstrādājumu vairumtirgotāja SIA "Vetimpex" jauno īpašnieku. Pirms tam "Vetimpex" kapitāldaļu turētājs bijis lietuviešu "Agrika Group".



Otrs lielākais jaunreģistrētais uzņēmums septembrī bijis SIA "M upes korpuss", kura apmaksātais pamatkapitāls ir 3,4 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir pirms 10 gadiem dibinātais nekustamā īpašuma jomas uzņēmums SIA "M kvadrats", savukārt patiesie labuma guvēji - Jekaterina Zabudska un Ukrainas valstspiederīgais Staņislavs Sačenko. "M upes korpuss" juridiskā adrese reģistrēta Maskavas ielā 322, Rīgā, kur atrodas arī tā kapitāldaļu turētājs "M kvadrats".



Vairāk nekā vienu miljonu eiro liels pamatkapitāls ir arī 28. septembrī reģistrētajam uzņēmumam SIA "Q". Tā kapitāldaļu turētāji ir SIA "Better Development", Edgars Zaduško un Aigars Zelmenis. Uzņēmuma īpašnieki "Q" pamatkapitālā ieguldījuši nepilnus 2,4 miljonus eiro. "Lursoft" norāda, ka "Better Development", kam pieder nepilni 45% jaunreģistrētā "Q" kapitāldaļu, ir Vitai Libertei un Mārtiņam Vanagam piederošs sava nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas uzņēmums.



Starp "Top 10" lielākajiem septembrī reģistrētajiem uzņēmumiem tikai AS "Agrolats Partneri" reģistrēts ārpus Rīgas. Jaunreģistrētās akciju sabiedrības vienīgais akcionārs ir alus ražošanas uzņēmuma AS "Tērvetes AL" un vairāku citu kompāniju īpašnieks un patiesais labuma guvējs Jānis Paškausks, kurš pildīs arī uzņēmuma padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Par uzņēmuma padomes priekšsēdētāju iecelts Vitauts Paškausks, padomes locekli - Karels Paškausks, savukārt vienīgā valdes amatpersona būs Valters Paškausks. Jelgavā aizvadītajā mēnesī kopumā reģistrēti 14 jauni uzņēmumi.



"Top 10" lielāko uzņēmumu sarakstā ierindojas arī divi "Mintos" grupas uzņēmumi. Gan SIA "Mintos Fractional Investments", gan "Mintos Finance No.50" apmaksātais pamatkapitāls ir 30 000 eiro. Par abu uzņēmumu valdes priekšsēdētāju iecelts Mārtiņš Šulte, bet valdes locekli - Mārtiņš Valters. Šobrīd abu jaunreģistrēto uzņēmumu patiesajam labuma guvējam Aigaram Kesenfeldam patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts jau 130 kapitālsabiedrībās.



"Top 10" lielākie uzņēmumi septembrī pēc pamatkapitāla apjoma ir "RPH Invest" ar 20,05 miljoniem eiro, "M upes korpuss" ar 3,4 miljoniem eiro, "Q" ar 2,399 miljoniem eiro, SIA "IREF Retail" ar 100 000 eiro, SIA "Andrejsalas pakalpojumi" ar 100 000 eiro, SIA "LatPro 2 Land" ar 83 000 eiro, "Mintos Fractional Investments" ar 30 000 eiro, "Mintos Finance No.50" ar 30 000 eiro, AS "SmartCooling Invest" ar 25 000 eiro un AS "Agrolats Partneri" ar 25 000 eiro.



Gandrīz 90% no visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir vietējā kapitāla, liecina "Lursoft" pētījuma dati. No ārvalstu ieguldītājiem visbiežāk septembra uzņēmumos reģistrēti ieguldījumi no Ukrainas (19 uzņēmumi), Igaunijas (astoņi uzņēmumi), Vācijas (septiņi uzņēmumi) un Lietuvas (septiņi uzņēmumi). "Lursoft" statistikas dati atklāj, ka Ukrainas ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos septembrī audzis par 370 180 eiro, uzkrātajam ieguldījumu apjomam sasniedzot jau 107,48 miljonus eiro. Analizējot Ukrainas ieguldījumu dinamiku pa gadiem, redzams, ka pagājušajā gadā to apjoms samazinājās par 12,58 miljoniem eiro, bet šogad audzis par 2,97 miljoniem eiro.



Pašvaldības, kurās septembrī reģistrēts vislielākais jauno uzņēmumu skaits, ir Rīga ar 318 uzņēmumiem, Ogres novads ar 28 uzņēmumiem, Daugavpils ar 24 uzņēmumiem, Liepāja ar 23 uzņēmumiem, Valmieras novads ar 22 uzņēmumiem, Mārupes novads ar 21 uzņēmumu, Tukuma novads ar 19 uzņēmumiem, Jēkabpils novads ar 17 uzņēmumiem, Jelgavas novads ar 17 uzņēmumiem, Talsu novads ar 15 uzņēmumiem, Jūrmala ar 15 uzņēmumiem un Ķekavas novads ar 15 uzņēmumiem.