Pašvaldības mērķis ir nodrošināt Krapes skolas darbību ilgtermiņā, sniedzot iespēju apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un licencētu un akreditētu pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) programmu Krapes pagasta iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai un attīstot kristīgās vērtībās balstītu izglītības ieguves iespējas. Krapes skolas ēka un tās pieguļošā teritorija ir ideāla vieta alternatīvas izglītības ieguves iespēju nodrošināšanai, izmantojot M. Montesori mācības metodes, saņemot kristīgās vērtībās balstītu izglītību gan vietējo ģimeņu bērniem, gan arī bērniem no kristiešu ģimenēm tuvākajā apkaimē.
Krapes skolā pirmsskolas un sākumskolas izglītību iegūst 43 bērni, no tiem 13 pirmsskolā un 30 sākumskolā. Saskaņā ar likumu līguma izbeigšanas gadījumā pašvaldībai ir jānodrošina izglītības funkcijas nepārtrauktība, tāpēc, lai turpinātu gādāt par izglītības pakalpojumu Krapes skolā, domes ārkārtas sēdē tika nolemts izveidot Ogres 1. vidusskolas teritoriālo struktūrvienību "Krapes skola", kas nodrošinās kvalitatīvu izglītības procesu, piesaistot kvalificētus pedagogus un sniegtu metodisko atbalstu pedagogiem. Struktūrvienība uzsāks darbu 2021. gada 22. februārī. Par struktūrvienības vadītāja pienākumu izpildītāju uz vakances laiku iecelta Judīte Hmeļnicka, kura iepriekš Krapes skolā strādājusi kā saimnieciskās daļas vadītāja. Izveidotās struktūrvienības darbības laiks ir no 2021. gada 22. februāra līdz 2021. gada 25. augustam.
Ārkārtas sēdē domes deputāti uzdeva Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldei līdz 2021. gada 1. maijam izstrādāt Krapes skolas ilgtermiņa attīstības perspektīvu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un iesniegt to Ogres novada pašvaldībai jaunveidojamā Ogres novada administratīvās struktūras projekta izstrādei.