Ceturtdiena, 03.09.2026 13:49
Bella, Berta
Ceturtdiena, 03.09.2026 13:49
Bella, Berta
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 10:27

Madlienā, Suntažos un citviet gatavosies apkures sezonai. Lūk, kas jāņem vērā iedzīvotājiem!

OgreNet
Madlienā, Suntažos un citviet gatavosies apkures sezonai. Lūk, kas jāņem vērā iedzīvotājiem!
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 10:27

Madlienā, Suntažos un citviet gatavosies apkures sezonai. Lūk, kas jāņem vērā iedzīvotājiem!

OgreNet

Ogres novada pašvaldība ziņo, ka SIA “MS siltums” no 2026. gada 14. septembra sāks siltumtīklu sagatavošanas darbus jaunajai 2026./2027. gada apkures sezonai Madlienā, Suntažos, Lauberē, Ķeipenē, Taurupē un Meņģelē.


Lai viss noritētu gludi, speciālisti pārbaudīs centralizēto siltumtīklu piepildījumu, vajadzības gadījumā papildinās siltumnesēja apjomu, pakāpeniski atjaunos sistēmas darba spiedienu un attiecīgajās zonās atvērs noslēgarmatūru.

Pašvaldība aicina ēku īpašniekus un apsaimniekotājus līdz šim datumam steidzami pabeigt visus apkures sistēmu remontdarbus un pārliecināties, ka iekšējās apkures sistēmas ir pilnībā gatavas un tehniskā kārtībā.

Savukārt, ja tiek pamanīta noplūde vai citi apkures sistēmas bojājumi, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot ēkas apsaimniekotājam, attiecīgajai pagasta pārvaldei vai uzņēmumam “MS siltums”.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.