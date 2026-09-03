Madlienā, Suntažos un citviet gatavosies apkures sezonai. Lūk, kas jāņem vērā iedzīvotājiem!

Lai viss noritētu gludi, speciālisti pārbaudīs centralizēto siltumtīklu piepildījumu, vajadzības gadījumā papildinās siltumnesēja apjomu, pakāpeniski atjaunos sistēmas darba spiedienu un attiecīgajās zonās atvērs noslēgarmatūru.
Pašvaldība aicina ēku īpašniekus un apsaimniekotājus līdz šim datumam steidzami pabeigt visus apkures sistēmu remontdarbus un pārliecināties, ka iekšējās apkures sistēmas ir pilnībā gatavas un tehniskā kārtībā.
Savukārt, ja tiek pamanīta noplūde vai citi apkures sistēmas bojājumi, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot ēkas apsaimniekotājam, attiecīgajai pagasta pārvaldei vai uzņēmumam “MS siltums”.