No 21. līdz 27. maijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Melānija Mia, Bille, Linda Viktorija, Oskars, Haralds, Bille.
No 21. līdz 27. maijam mūžībā devušies:
Ikšķilē
Solveiga Rulle (1938)
Kārlis Zakss (1938)
Jumpravā
Aina Jegorova (1938)
Kaibalā
Milda Grigule (1955)
Lielvārdē
Jeļena Krestova (1972)
Jānis Liepiņš (1967)
Ogrē
Tamāra Jaunpetroviča (1950)
Dzidra Ridere (1939)
Tatjana Šķēle (1948)
Regīna Ustinoviča (1950)
Rembatē
Anna Avena (1937)
Edgars Biļinskis (1954)