Svētdiena, 31. maijs, 2026 13:11

Maija beigās Ogres novadā reģistrēti divreiz mazāk jaundzimušie kā mūžībā devušies novadnieki

OgreNet/OVV
Foto: pexels.com
No 21. līdz 27. maijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 12 novadnieki.

No 21. līdz 27. maijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Melānija Mia, Bille, Linda Viktorija, Oskars, Haralds, Bille.

No 21. līdz 27. maijam mūžībā devušies:

Ikšķilē

Solveiga Rulle (1938)

Kārlis Zakss (1938)

Jumpravā

Aina Jegorova (1938)

Kaibalā

Milda Grigule (1955)

Lielvārdē

Jeļena Krestova (1972)

Jānis Liepiņš (1967)

Ogrē

Tamāra Jaunpetroviča (1950)

Dzidra Ridere (1939)

Tatjana Šķēle (1948)

Regīna Ustinoviča (1950)

Rembatē

Anna Avena (1937)

Edgars Biļinskis (1954)

