Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Sabiedriskais autobuss", "Galss Buss", "Dobeles autobusu parks", SIA "AIPS", "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", "Gulbenes autobuss", "Madonas ceļubūves SIA" un "Ceļavējš".
Autotransporta direkcija aicina svētku laikā būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Tāpat pasažieri tiek aicināti maksimāli ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Zane Plone,VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību vadītāja