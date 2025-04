Maijā ielidos "Kristāla bulta". Vidzemē gaidāmas lielas militārās mācības

Bruņotie spēki pagājušajā nedēļā rīkoja gaidāmo mācību ieskata pasākumu pašvaldību un mediju cilvēkiem. "Kristāla bulta" ir sabiedroto daudznacionālās brigādes Latvijā un Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes štāba un vienību mācības. Mērķis – komandvadības pilnveidošana, operāciju plānošana un vadīšana, aizsardzības operāciju izspēle maksimāli realitātei pietuvinātos apstākļos. Kanādiešu vadītā sabiedroto brigāde šajā reizē spēlēs mūsu pretiniekus. Rudenī mainīsies lomām.

Mācību scenāriji tiek veidoti, pamatojoties uz reāliem apdraudējumiem, uz ienaidnieka militāro doktrīnu. Nosacītais pretinieks nāks no austrumu robežas puses Rīgas virzienā, un mūsu aizsardzības operācijas notiks Latvijas vidienē. Sākot no Ādažiem, uz Ērgļu pusi. Arī Ķeipenē, arī Madlienā. Daudzviet novadā. Kopumā dažādas darbības norisināsies 10 novados. Nedēļu ilgajās mācībās piedalīsies ap 3000 karavīru, liels daudzums bruņutehnikas, arī aviācija un droni. Sabiedroto garāžās ir visdažādākie aparāti, arī tanki. Taču tie laukā no poligona nebrauks, lai nesabojātu koplietošanas ceļus un neizdangātu mežus. Tankus imitēs vieglāka un ar riteņiem aprīkota tehnika. Visas darbības notiks Latvijas valsts mežos un citās saskaņotās teritorijās.

Lai būtiski netraucētu iedzīvotāju ikdienu, mācību kaujas norises tiek plānotas diennakts gaišajā laikā no astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. Kaujās tiks izmantota salūtmunīcija, taču ne apgaismes granātas – tas, lai izvairītos no kūlas aizdegšanās. Uz ceļiem, kad notiks kolonnu pārvietošanās, brauktuves netiks bloķētas, un militārais transports centīsies izkārtoties tā, lai civilie varētu to apbraukt.

Jebkuras militārās mācības ir paaugstinātas bīstamības pasākums, un jo īpaši šāda mēroga notikumos visu simtprocentīgi paredzēt nav iespējams. Taču bojājumus, ja tādi tiks nodarīti, piemēram, zemsedzei vai kādiem objektiem, armija operatīvi novērsīs. Šī būs pirmā reize, kad sabiedrotie dodas laukā no Ādažu poligona tik lielā skaitā, ar tik lielu tehnikas daudzumu. Arī viņiem jāmācās darboties visā Latvijas teritorijā, jo to nāksies aizstāvēt, pienākot X stundai. Protams, pagājušās nedēļas traģiskais gadījums Lietuvā, kur mācību laikā purvā noslīka sabiedroto bruņumašīna M88, armijas cilvēkiem vēl un vēl liek pārdomāt drošības jautājumus. Arī Latvijā ir purvainas vietas un sarežģīts apvidus. Tāpēc, ja ir šaubas par kādu teritoriju, tai jābrauc apkārt. Militārajā valodā – NO GO.

Plašāku informāciju par gaidāmajām mācībām Nacionālie bruņotie spēki sniegs, tuvojoties "Crystal Arrow 2025".