Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visā valstī, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē un gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem, bet Latgales dienvidos temperatūra nepārsniegs +8 grādus. Svētdien vējš kļūs lēns, gaisa temperatūra būtiski nemainīsies.
Naktī uz pirmdienu, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš vietām noslīdēs grādu zem nulles, bet dienā saule gaisu sasildīs līdz +14..+19 grādiem.
Jaunās nedēļas pirmā diena lielākoties aizritēs bez nokrišņiem, turpmāk daudzviet gaidāms lietus, jo laikapstākļus noteiks cikloni. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt +20 grādus.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra gaidāma tuvu normai, aiznākamajā nedēļā tā var pakāpties trīs grādus virs normas. Nokrišņu daudzums galvenokārt gaidāms lielāks nekā parasti maijā.
Šīs nedēļas pirmajā dienā gaisa temperatūra Daugavpilī sasniedza +28 grādus, bet naktī uz 6. un 8. maiju tā vietām noslīdēja divus trīs grādus zem nulles, aukstuma rekordi netika pārspēti. Lielās temperatūras svārstības daļēji skaidrojamas ar sausumu.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta ugunsbīstamība mežos.