Piektdiena, 08.05.2026 10:26
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Piektdiena, 08.05.2026 10:26
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Piektdiena, 8. maijs, 2026 10:01

Maija otrajā pusē iespējams silts laiks

LETA
Maija otrajā pusē iespējams silts laiks
Foto: pexels.com
Piektdiena, 8. maijs, 2026 10:01

Maija otrajā pusē iespējams silts laiks

LETA

Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par +20 grādiem, maija otrā puse varētu būt vasarīgi silta, prognozē sinoptiķi.

Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visā valstī, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē un gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem, bet Latgales dienvidos temperatūra nepārsniegs +8 grādus. Svētdien vējš kļūs lēns, gaisa temperatūra būtiski nemainīsies.

Naktī uz pirmdienu, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš vietām noslīdēs grādu zem nulles, bet dienā saule gaisu sasildīs līdz +14..+19 grādiem.

Jaunās nedēļas pirmā diena lielākoties aizritēs bez nokrišņiem, turpmāk daudzviet gaidāms lietus, jo laikapstākļus noteiks cikloni. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt +20 grādus.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra gaidāma tuvu normai, aiznākamajā nedēļā tā var pakāpties trīs grādus virs normas. Nokrišņu daudzums galvenokārt gaidāms lielāks nekā parasti maijā.

Šīs nedēļas pirmajā dienā gaisa temperatūra Daugavpilī sasniedza +28 grādus, bet naktī uz 6. un 8. maiju tā vietām noslīdēja divus trīs grādus zem nulles, aukstuma rekordi netika pārspēti. Lielās temperatūras svārstības daļēji skaidrojamas ar sausumu.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta ugunsbīstamība mežos.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?