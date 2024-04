Maija sākumā izmaiņas satiksmes organizācijā uz valsts autoceļa A6 Lielvārdē Ogresnovads.lv

No 1.maija līdz 3.maijam plānotas izmaiņas satiksmes organizācijā uz valsts galvenā autoceļa A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža) Lielvārdē (shēma pielikumā).

Lielvārdē, posmā no Rembates ielas līdz Slimnīcas ielai, satiksme no 1. līdz 3. maijam tiks pilnībā slēgta un gājēju, transportlīdzekļu kustība tiks novirzīta pa tuvumā esošajiem apvedceļiem: transportlīdzekļu plūsma tiek novirzīta pa Rembates un Ausekļa ielu, bet gājēji cauri Rembates muižas parku pa Pils, Parka un Slimnīcas ielu.